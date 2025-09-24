MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。9月23日（火）に放送された３時間スペシャルでは、石原伸晃、良純、宏高、延啓の4兄弟がバラエティ番組で初めて揃って出演した。石原4兄弟が幼少期を過ごした“旧石原邸”の全貌も初公開。東京都知事などを歴任した政治家にして稀代の小説家でもあった