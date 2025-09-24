丸亀市は、讃岐うどんの魅力を発信しようと、2025年11月21日(金)・22日(土)の2日間、「丸亀うどん祭り2025」を初開催すると発表しました。 【写真を見る】上戸彩さんが開幕宣言「丸亀うどん祭り2025」初開催決定！讃岐うどんの原点と進化を五感で体験する2日間【香川】 「丸亀うどん祭り2025」の会場は、丸亀市内の5か所（丸亀市立資料館前芝生広場、市民ひろば、庁舎西側高質空間、通町商店街、讃岐広島）に設置されます。 ギ