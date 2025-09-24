9月21日、タレント・辻希美が自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に出産した第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝床を紹介した動画に、育児経験者からの違和感が続出している。動画では、生後2週間ほどの夢空ちゃんを抱えた辻が登場し、現在の寝室を公開。夢空ちゃんのベッドの真横には、授乳グッズを置いておくための棚が設置されていた。辻は、「夜中に使いやすいようにレイアウトしている」と語りながら、ポットを紹介。「こ