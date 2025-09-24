アイ・オー・データ機器は、Nintendo Switch 2に対応したmicroSD Expressカード『HNMSD-EX512G』を11月下旬頃に出荷すると発表した。 【画像】本体外観や転送速度が分かる表 容量は512GBのみ。Switch 2本体容量の256GBの倍があり、microSD Expressカードスロットに差し込めば使えるようになるため、本体保存メモリーの容量不足を解消できる。Switch 2本体での動作確認は行われている。 ま