高校スポーツにおいて連合チームで戦うケースが増えている。少子化や生徒のスポーツ離れが顕著となり、部員不足や練習環境の不備等を理由に複数の学校が合同し、一つのチームを組んで大会に出場するのが当たり前になってきた。事実、今夏の第107回全国高等学校野球選手権に参加した3396校中、学校の「統廃合による連合」が7チーム（14校）、「部員不足による連合」が148チーム（425校）あった。連合チームの出場は1997年に統廃