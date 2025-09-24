Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。こだわりの豆から淹れるコーヒー、せっかくなら長く同じ味で楽しみたいですよね。でも開封後の豆は劣化が進んで味や香りが落ちていく一方。そんな悩みを解決してくれるのが真空保存容器ですが、今回はその中からセール価格になっていた「SHELBRUスマートキャニスター2.0」をチェックしてみま