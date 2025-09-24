中国メディアの快科技によると、浙江省杭州市にある杭金衢高速道路の蕭山サービスエリア（SA）の入り口近くで20日深夜、監視カメラが危険な一幕を捉えた。監視カメラに映っていたのは、車の横で片手で車のハンドルを操る男性と車がゆっくりと前進する様子だ。高速道路交通警察官がSA内で男性を発見した際、男性は大量の汗をかきながら車を手で押して充電ステーションを探していた。男性はこの日、バッテリー式電気自動車（BEV）で