Image: GoPro GoProが、8K動画が撮影できる360度カメラの「MAX2」と、マグネットマウントで着脱が簡単な軽量でコンパクトなエントリーモデル「LIT HERO」を発表しました。MAX2は7万9800円で、9月30日発売。LIT HEROは4万6800円、10月21日発売。両方とも、GoPro公式サイトで予約受付中です。MAX2 Image: GoPro