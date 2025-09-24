「青い電車」依然人気／京急／デビュー２０年で記念券も京浜急行電鉄の青い電車「ＫＥＩＫＹＵＢＬＵＥＳＫＹＴＲＡＩＮ（京急ブルースカイトレイン）」が２０周年を迎えた。「赤い電車」でおなじみの京急では異色だが、羽田空港アクセスを印象づけた立役者だ。撮影会が即完売となる人気を誇り、１０月には記念乗車券が発売される。羽田空港アクセスのＰＲを目的に２００５年３月１４日に登場。青い特別塗装は「