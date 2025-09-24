SNSで話題になっているのは、保護猫のすずりちゃん。すっぽりと飼い主さんの腕に収まりながら眠る姿が「えびふらいそっくり！」と注目を集めています。投稿は230万回以上再生され、12万件を超えるいいねが寄せられました。 【写真：「可愛すぎて気絶した」すやすやと眠る子猫を見たら…】 まるでエビフライ！？ Xアカウント「すずり」に投稿されたのは、子猫のすずりちゃんが飼い主さんの腕の中ですやすや眠っている姿です。