麻薬取締法違反（共同所持）容疑で３日に逮捕された、俳優の清水尋也被告（２６）が２４日、勾留されていた警視庁東京湾岸警察署から保釈された。この日、現地には約１００人ほどの報道陣が待機。清水被告のファンと見られる女性の姿も見られた。清水被告は午後７時１６分ごろ、黒のスーツを着用し、報道陣の前に姿を現した。やや頰はこけ、痩せたように見えた。報道陣を見渡すと「この度は、申し訳ございませんでし