【モデルプレス＝2025/09/24】東京・歌舞伎町「ディアレスト歌舞伎町」に勤務するりお。両親から英才教育を受けて育ち、大学生になって自由を手に入れてからは芸能活動、心療内科事務など様々なことに挑戦した。多様な経歴を持つ彼女が夜職を選んだ理由とは。【写真】芸能活動＆心療内科事務 多様な経歴を持つキャバ嬢◆りお、親に縛られた学生時代りおは、小学校低学年の頃に再放送で見たドラマ『お水の花道』の主人公に憧れ、キ