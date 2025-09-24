【モデルプレス＝2025/09/24】乃木坂46の五期生・一ノ瀬美空が、24日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）43号に初登場する。【写真】乃木坂46一ノ瀬美空、抜群スタイル際立つノースリーブ姿◆一ノ瀬美空「週刊少年マガジン」初登場乃木坂46の一ノ瀬が「週刊少年マガジン」の表紙に初登場。彼女の笑顔はまるで魔法。優しさいっぱいの笑顔を魅せている。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】