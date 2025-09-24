お笑いタレントの横澤夏子が２４日、自身のＳＮＳを更新。娘と一緒に、タレント・若槻千夏が手がけるキャラクター「クマタン」とサンリオがコラボした展示会を訪れた様子を公開した。２０１７年７月に１歳年上の会社員と結婚し、２０年２月に長女、２１年１０月に次女、２３年６月に三女の出産を発表。年齢の近い３人の娘を育てている横澤。この日は自身のインスタグラムに「春菜さんとしーちゃんと展示会に行ってきましたー