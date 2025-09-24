元「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」の北山宏光が東欧・ブルガリアの友好親善大使に任命され、２４日、都内で行われた就任式に出席した。同国の親善大使が日本で任命されるのは初めて。就任式では特命全権大使のマリエタ・アラバジエヴァ氏から任命証と記念品が授与された。北山は今月に入って、同国の首都ソフィアや第２の都市プロブディフを訪問。印象に残ったこととして街の美しさや自然、歴史を挙げ「食事もどれもおいしかった。