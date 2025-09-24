歌手で俳優の北山宏光が24日、ブルガリア共和国 友好親善大使に就任し、都内で行われた式典に出席した。日本初の大使ということで「お互いの国が笑顔にあふれるような活動をしていきたい」と力強く掲げた。【写真】任命書を受け取って誇らしげな顔を浮かべる北山宏光就任を受け、「大変光栄」と喜ぶ北山は、今月、ブルガリアにも8日ほど滞在。「街の美しさ自然の雄大さ、歴史、食事、音楽、ダンス…すべてがすばらしいものでし