俳優の佐藤浩市（64）が24日に都内で行われた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治、10月31日公開）の完成披露試写会に出席。主演の吉永小百合（80）の現場でのあり方を明かした。日本を代表する偉大な女性登山家・田部井淳子の実話をもとにした同作。エベレスト女性初登頂から、晩年の闘病、余命宣告を受けながらも亡くなる直前まで山に登り続けた勇壮な生涯を描く同作。佐藤は純子を支える夫・正明を演じた