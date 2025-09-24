24日午前、東京・江戸川区の路上で覆面をした2人組が催涙スプレーのようなものをまき、男女3人がけがをしました。現場は、JR小岩駅から600メートルほど離れた閑静な住宅街の一角です。通報から約3時間後の午後1時過ぎ、現場検証などが行われていました。2人組は消防隊員らが立つ辺りで犯行におよび、JR小岩駅がある西の方向に逃走したとみられています。捜査関係者によると、けがをした男女3人はいずれも外国籍で、目の痛みを訴え