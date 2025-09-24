静岡・伊東市の交差点で目撃された、目を疑う危険な場面。画面右奥、多くの車が行き交う中、1台の黒い車が逆向きに走行していたのです。それに気が付いた白い車が慌ててスピードを緩め、よける様子も。目撃者は「理解が追いつかなかった…。（ドライバーは）慌てた様子がなく、なんとも言えない表情をしていた」と話します。目撃者によりますと、逆走車を運転していたのは50代から60代くらいの女性だったといいます。その後、車は