年齢を重ねたちーちゃん、最近は後ろ足の筋力が少しずつ弱くなり、転んだりお尻が落ちてしまうことが増えてきました。食事のときも、後ろ足で踏ん張るのが難しくなってしまいました。 そこで滑り止めマットを敷いてみたのですが…なんと、その上を避けて器用に食べるちーちゃん！「意味ないっ！」とツッコミを入れつつも、慎重で警戒心の強いちーちゃんらしさが表れていて、笑ってしまいました。 16歳のシニア