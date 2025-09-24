¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä(C)Getty Images¤Þ¤µ¤Ë°­Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î23Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥Á¥§¥¤¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç6²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢8»°¿¶Ìµ»Íµå¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµß±ç¿Ø¤¬Êø¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï4-5¤ÇÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Ç´¤ì¤º¡Ä¥Ú¥ë¥É¥â