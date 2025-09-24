LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï9·î24Æü¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖLG gram¡×¤Î14·¿¥â¥Ç¥ë¡ÖLG gram 14¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿·¥â¥Ç¥ë3µ¡¼ï¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£9·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Å¹Æ¬Í½ÁÛ²Á³Ê¤Ï180,000±ßÁ°¸å¤«¤é¡£º¸¤«¤é14Z90S-GD87J¡¢14Z90S-GA55J¡¢14Z90RU-GA52J¡ÖLG gram 14¡×¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤Î¤è¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î14·¿¥â¥Ð¥¤¥ëPC¥·¥ê¡¼¥º¡£2025Ç¯10·î14Æü¤ËWindows 10¤Î±äÄ¹¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»¤ò¹µ¤¨¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨Àè¤È¤Ê¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£