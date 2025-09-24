¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢28¡¦29Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ð±é¤ò¼­Âà¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¤Î¥¢¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø±é¤Î½Ð±é¼­Âà¤òÊó¹ð¤·¤¿ÈþÀî·û°ìÈþÀî¤Ï13Æü¤Ë¡ÖºÇ¶á¤á¤Þ¤¤Åù¤¬¤¢¤ê¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ê¤É¤¦¤Õ¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¤È²ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö9·î11Æü¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î