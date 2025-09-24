Photo: Yuhei Tokimatsu ³°½ÐÀè¤Ç½Ð¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥¬¥à¤ÎÊñ¤ß¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¡£¼Î¤Æ¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ½èÍý--¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ò¡¢WEEKEND(ER)¤Î[POY¡Ê¥Ý¡¼¥¤¡Ë] POY WKD/ER "REFxPE"¡ÊÀÇ¹þ1,760±ß¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÊÒ¼ê¤Ç¡È¥Ñ¥«¥Ã¡É¡£¤¹¤°¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë²òÊü´¶ Photo: Yuhei Tokimatsu