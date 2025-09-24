Ê¡²¬À¾½ð¤Ï24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶èº£½ÉÅì1ÃúÌÜ6ÈÖÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç19Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»ù¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤ª¤¦¤Á¤É¤³¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï20¤«¤é30Âå¤ÇÇò¿§È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡¢¿§ÉÔÌÀÈ¾¥º¥Ü¥óÃåÍÑ¡£º°¿§¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£