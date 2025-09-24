Ž¢GARRACHARRUA¡×(¥¬¡¼¥é¡¦¥Á¥ã¥ë¡¼¥¢)¤½¤ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ë¡¼¥¢Â²¤ÎÄÞ¡×¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤­¤Î·ì¤¬Ê¨Æ­¤¹¤ëÆ®Áè¿´¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¿¯Î¬¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÇ¤Ó¤ë¤Þ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¥Á¥ã¥ë¡¼¥¢Â²¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¤ä¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÉÔ¶þ¤µ¤ÈÆ±µÁ¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¿Í¸ýÌó340Ëü¿ÍÁ°¸å¤Î¾®¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¤Î