·§ËÜ»ÔËÌ¶è¤ÇÀî¤Î¸î´ß¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç±«¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¸©¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û20£í¤Ë¤ï¤¿¤êÊø¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÚ°æÀî¤Î¸î´ß¡¿¸½¾ì¼þÊÕ¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á µ­¼Ô¡Ö¸î´ß¤¬Âç¤­¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¤òÄÌ¤ë¼ÖÆ»¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ·§ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î19ÆüÍ¼Êý¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡ÖÆ»Ï©¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½ù¡¹¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »Ô¤¬¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÚ°æÀî¤Î¸î´ß