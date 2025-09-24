¼¯²°»Ô¤Ï¸á¸å7»þ¡¢¸ãÊ¿ÃÏ¶èÁ´°è¤Î2930À¤ÂÓ5947¿Í¤ËÂç±«·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¤Î¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡×¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¤Û¤«¸©Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡×¤¬´ÎÉÕÄ®Á´°è¤ÈÅì¶úÎÉÄ®Á´°è¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë3¤Î¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡×¤¬ÂçºêÄ®¤ÎÐñ½ÉÃÏ°è¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ìë´Ö¤Î°Å¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÈòÆñ¤Ï´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¬¤±¤Ê¤É¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÎ¥¤ì¤¿·úÊª¤ä²°Æâ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦