24Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¼¯²°»Ô¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë87¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï25Æü¤Ë¤«¤±ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¸©Æâ¤ÏÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸©¤Î±«ÎÌ·×¤Ê¤É¤Ç24Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë¼¯²°»Ô¤Ç87¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢´ÎÉÕÄ®¤Ç72¥ß¥ê¡¢¶Ó¹¾Ä®¤ÈÃæ¼ï»ÒÄ®¤Ç53¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤Ï¼¯²°»Ô¤Ç233¥ß¥ê