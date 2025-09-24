¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£¸¡¥£³£¹¥ì¥Ù¥ë¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£·£µ£¸¥ì¥Ù¥ë¥É¥ëÇã¤¤·ÑÂ³¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ï¡¢¥É¥ë¤¬°ìÃÊ¹â¡£¥É¥ë±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò148.39¥ì¥Ù¥ë¤Ë¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò1.1758¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤â°ì»þ1.3471¥ì¥Ù¥ë¤È°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£±£±¡ó¤ÈÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ USD/JPY148.36EUR/USD1.1760