ÉÔÀµ¤Ë¼Ú¤ê¤¿¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ò¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ëー¥×¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡ÖSAG¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ö¤´ðÏÂÍÆµ¿¼Ô(45)¤é3¿Í¤Ï2024Ç¯11·î¡¢Æôºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ò¼Ú¤ê¤ëºÝ¡¢¿¦¶È¤ä¼ýÆþ¤òµ¶¤Ã¤ÆÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ÏÊÌ¤Î´ÔÉÕ¶âº¾µ½»ö·ï¤Ç¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄ¼ùÍÆµ¿¼Ô(25)¤ÎÌ¾Á°¤Ç·ÀÌó¤µ