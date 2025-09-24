¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤ÈGKÂçÇ÷·É²ð¤¬24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁí¹ç²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤¬¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¹ñÆâºÇÂç¤È¤Ê¤ë116¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¹­Åç¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ÇPLAYER OF THE MATCH¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤ËÂç·¿±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£Î®ÄÌ·ÐºÑÂç»þÂå¤ÎÎÀ¤Ç¤Ï¡Ö4¿Í¤Ç¾®¤µ¤¤²èÌÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¹­ÅçFW¤â¡¢º£¤Ç¤Ï