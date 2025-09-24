¡û£Ã£á£ó£á [Åì¾Ú£Ó] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î5.38¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë62Ëü³ô(¶â³Û¤Ç4²¯7802Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢9·î25ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ ¡ûµþÅÔÍ§Áµ£È£Ä [Åì¾Ú£Ó] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î2.20¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë33Ëü5800³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï9·î30Æü¡£ ¡Î2025Ç¯9·î24Æü¡Ï ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹