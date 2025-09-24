2025年のセ・リーグは藤川球児監督率いる阪神が強さを見せつけて史上最速優勝。2位のDeNAを3位の巨人が2ゲーム差で追う展開となっており、クライマックスシリーズをかけた戦いも熱を帯びる。レギュラーシーズンも残り僅かのなか、タイトル争いの行方も注目となっている。 ■セ・パ合わせて3割台は小園のみ 今年のプロ野球で顕著となっているのが投高打低の傾向で、23日終了時点で打率3割台は.306