¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤¬£²£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸þ¾å·Ý¿Í¤Ï¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦±ÊÌî¤â½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤â½êÂ°¤¹¤ë¤¬¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¤µ¤ó¤ÏÍè¤Ê¤¤¡ªÍç¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¡Ê¾ÐÊ¡Äâ¡ËÄáÉÓ·»¤µ¤ó¡¢¥µ¥ó¥É¤È¤³¤Î´Ö¡¢¡ÊÈÖÁÈ¤Ç¡Ë°ì½ï¤ä¤Ã