¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢ ¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥¤Áª¼ê¤Î´éÌÌ¤ËÂ®µå¤¬Ä¾·â¤·¤¿/Sue Ogrocki/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤Ç£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÂÐ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹çÃæ¡¢ ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥¤Áª¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î´éÌÌ¤Ë»þÂ®£¹£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¥­¥í¡Ë¤Îµå¤¬Ä¾·â¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤Áª¼ê¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤Ï£¶²ó¡¢¥Õ¥é¥¤Áª¼ê¤¬¥Ç¥È¥í