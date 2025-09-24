¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hearts2Hearts¤¬¡¢10·î20ÆüÈ¯Çä¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ÖPretty Please¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ª¤è¤ÓMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡Hearts2Hearts Æ°²è¡ÖPretty Please¡×¤Ï¡¢¥à¡¼¥°¡¦¥·¥ó¥»¥Ù¡¼¥¹¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¤¬ºÝÎ©¤Ä90Ç¯Âå¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¶¦¤ËÊâ¤àÎ¹Ï©¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸ß¤¤¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Î¤È¤­¤á¤­¤ÈÂçÀÚ¤µ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£