Daoko¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖËÍ¤À¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥ó¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¢¡Daoko Æ°²è¡ÖËÍ¤À¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥ó¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤òDaoko¡¢ºîÊÔ¶Ê¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô122Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦x0o0x_¡ÊÆÉ¤ß : ¥ï¥«¥á¡Ë¤¬Ã´Åö¡£Daoko¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÈÍ­µ¡Åª¤Ë¸ò¤ï¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤Èµ­²±¤ÎÃÇÊÒ¤ò¸÷¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤Î³Ú¶ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¢¥¥¸¥ã¥±