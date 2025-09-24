ÄÌ¶Ð»þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¸÷·Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»»þ¤Ê¤É¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾¯¤·¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¡õ¥é¥²¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ace.¡Ê¥¨¡¼¥¹¡Ë¤Î¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ë¡×¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ëSF¡×¡Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¾®¡¦11L¥â¥Ç¥ë¡¿2Ëü6400±ß¡Á¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ¡