チャーリー・シーンが1990年1月、マリブの自宅で元婚約者ケリー・プレストンが負傷した銃創事件について、初めて詳しく説明した。英インディペンデント紙の取材で、チャーリーは80年代に持ち歩いていた小型リボルバーをジーンズの後ろポケットに入れたまま脱衣し、その翌朝にケリーが床の衣類を移動させた際、銃が暴発したと明かし、「愚かにも装弾を抜かずに置き忘れた