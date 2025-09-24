ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¼çÆ³¤Î¹ñºÝ·îÃµºº¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¤Ç½é¤ÎÍ­¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë·î¼þ²óÈô¹Ô¤ò¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÁá¤¤ÂÇ¤Á¾å¤²µ¡²ñ¤Ï2·î5Æü¤ËË¬¤ì¤ë¡£ÆîÉô¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç´´Éô¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö26Ç¯4·î¤Þ¤Ç¡×¤È¤Î½¾ÍèÌÜÉ¸¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡Ö½àÈ÷¤Î²ÃÂ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£26Ç¯¤ÎÈô¹Ô¤Ç¤Ï·îÌÌ¤Ë¤ÏÃåÎ¦¤·¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï27Ç¯È¾¤Ð¤Ë¥¢¥Ý¥í·×²è¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ö