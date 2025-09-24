Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤Î¾ÃÀãÁõÃÖ¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÀã¤ÎºÝ¤ËÄÌ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï²õ¤ì¤¿¾ÃÀãÁõÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©76¤«½êÁ´¤Æ¤ÎÉüµì¤òÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©76¤«½ê¤Ç¾ÃÀãÁõÃÖ¤¬²õ¤ì¤ëÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÂçÀã¤ÎºÝ¤ËÀã¤òÍ»¤«¤»¤ºÄÌ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ç¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£²õ¤ì¤¿¾ÃÀãÁõÃÖ¤Î¤¦¤Á75¤«½ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉüµì¤ò½ª¤¨¤¿°ìÊý¡¢¹â