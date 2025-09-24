¤³¤Á¤é¤Ïº£¤«¤é67Ç¯Á°¡¢1958Ç¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÉÙ»³¸©¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³»Ô¤Î¸©±ÇÁü¥»¥ó¥¿ー¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¡¢»Ò¤É¤âµ­¼Ô¤¬³ÆÃÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÉÙ»³¤ÎÍÍ»Ò¤¬Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÙ»³±Ø¤ËÃå¤¤¤¿»°¿Í¤Ï¸©Ä£¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤º¡¢¸©ÃÎ»ö¤µ¤ó¤Î½ê¤Ø²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡×µ­¼Ô¡ÖÃÎ»ö¤µ¤ó¡¢ÉÙ»³¸©¤Î°ìÈÖÂç¤­¤ÊÆÃÄ§¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×µÈÅÄ¼ÂÃÎ»ö¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢ÅÅÎÏ¤ÎË­¤«¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Âç¤­¤Ê