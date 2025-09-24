2¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡ÊÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢´Øº¬Âçµ±¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï19Æü¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¤Î1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç16°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢8µ¨¤Ö¤ê¤Ë2Éô¤Ø¹ß³Ê¡£1ÉôÊÖ¤êºé¤­¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢°ú¤­Â³¤­Puma¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£Stade de Reims 2025-26 Puma Third¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 2025-26 Puma ¥µ¡¼¥É ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àº£µ¨¤Î¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£