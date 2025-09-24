¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯9·î25Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÌµÂÌ¸¯¤¤¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£Éé¤±¤º¤Ëº£Æü¤Ï¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¶â¤¬Àµ²ò¡£11°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤«¤é²ÈÂ²¤È¥±¥ó¥«¤Ë¡£º£Æü¤ÏµÕ¤é¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡£10°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë