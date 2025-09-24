¡ÖËþ·î¤Î¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¿¼ÄÅ³¨Î¤¤ÈÈþ½Ñ¶µ»ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿»ûÏÆ¹¯Ê¸ 2025Ç¯9·î¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×(¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ)¤Ë¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¼ÄÅ¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î²¸ÅÄ¤¹¤ß¤ìÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡Ö°­¿Í¡×(2010Ç¯)¤ä¡Ö´ßÊÕ¤ÎÎ¹¡×(2015Ç¯)¤Ê¤É¤Ç±Ç²è¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ