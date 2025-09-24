¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñÀªÄ´ºº¡×¤ÇÉÜÃæÄ®¤ÎÄ´ºº°÷¤¬¸Ä¿Í¾ðÊó¤òµ­ºÜ¤·¤¿½ñÎà¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ñÎà¤Ë¤Ï9·ï¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç¤ÎÌ¾Á°¤ä½»½ê¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÜÃæÄ®¤ÏÂ¾¤ÎÄ´ºº°÷¤Ë¤â¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î´ÉÍýÅ°Äì¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯9·î24ÆüÊüÁ÷¡Û