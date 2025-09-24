ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÂè2½µ¤Î1²óÀï3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¤È°¡Âç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤¬Àè¾¡¤·¤¿¡£ÀÄ³ØÂç¤Ï¥¨¡¼¥¹ÃæÀ¾¤¬¼·²ó¤Þ¤Ç13Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢ÃæÂç¤Ë7¡½2¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£°¡Âç¤Ï3µ¨¤Ö¤ê1ÉôÉüµ¢¤Î¶ðÂç¤ò6¡½2¤Ç²¼¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹ÀÆÆ£¤¬8°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¡£¹ñ³Ø±¡Âç¤ÏÅìÍÎÂç¤Ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹½½²ó¡¢3¡½2¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£