ÁÜºº¤Èµ¶¤ê¡¢£±£°ºÐÂå½÷À­¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³°÷¿¦¸¢ÍðÍÑÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¸µ°¦É²¸©·Ù·ÙÉôÊä¤Î£´£°ºÐÂåÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾»³ÃÏ¸¡¤Ï£²£´Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¡£ÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸µ·ÙÉôÊä¤Ï£¸·î£²£¹ÆüÉÕ¤ÇÄä¿¦£¶¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¼­¿¦¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤ò½ä¤ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯Ã¼¤È¤¤¤¦¡£