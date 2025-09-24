½÷Í¥µÈÅÄÍÓ¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¥«¥ì¥¤¥É¥¹¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿µÈÅÄ¤Ï¡Ö¼¿¹õ¤ÎÌë¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÀÄ¤¤³¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿·æºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê·æºî¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤ì